Украина четвертый месяц подряд недополучает деньги на закупку оружия у США

Страна недополучила около $3 млрд, свидетельствуют данные офиса Владимира Зеленского

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Украина за четыре месяца действия программы закупок оружия у США PURL недополучила у европейских союзников около $3 млрд - примерно половину суммы, на которую рассчитывала. Об этом свидетельствуют данные офиса Владимира Зеленского, с которыми ознакомился ТАСС.

Ежемесячные потребности Украины в рамках программы, запущенной 14 июля, оцениваются в $1-1,5 млрд, то есть $4-6 млрд почти за четыре месяца действия программы. Эти средства должны идти в том числе на закупку ракет для систем Patriot, о которых регулярно просит Киев. Однако на 6 ноября Украина получила лишь $2,82 млрд.

Темпы финансирования закупок американского оружия у США также снижаются. Первые $2 млрд по программе PURL были выделены Украине в период с 14 июля по 1 сентября. Следующий пакет в размере около $422 млн - в середине октября, а за прошедшие с тех пор три недели - еще $398 млн.

Программа PURL была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Согласно этому механизму, союзники Киева выкупают вооружения для Украины из американских запасов. При этом несколько европейских стран выступают за то, что их средства направлялись на развитие собственного оборонного сектора и закупку для Киева их вооружений, а не американских. Однако некоторые виды оружия, в том числе Patriot, европейские производители заместить не могут.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.