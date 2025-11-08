КНР сделала ЕС представление из-за поездки представителя Тайваня в Европарламент

Заявление опубликовала внешнеполитическая миссия Китая в Евросоюзе

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 8 ноября. /ТАСС/. Китай выразил протест и сделал серьезное представление Евросоюзу из-за посещения сторонниками независимости острова Тайвань здания Европарламента и проведения там конференции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической миссии КНР в ЕС.

"Антикитайская организация Межпарламентский альянс по Китаю (Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC) провела ежегодное собрание в здании Европарламента. Несмотря на решительный протест Китая, Европарламент разрешил [заместителю главы администрации острова Тайвань] Сяо Мэйцинь и другим ведущим участникам движения "за независимость Тайваня" посетить здание для участия в ежегодной встрече и проведения сепаратистской деятельности <...>. Китай выразил сильное возмущение, решительный протест и сделал европейской стороне серьезное представление", - говорится в заявлении.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.