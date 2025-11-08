ЦИК Киргизии зарегистрировал 467 кандидатов для участия в парламентских выборах

Отказ в регистрации получили 122 человека

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 8 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии завершила регистрацию кандидатов в депутаты в новый состав Жогорку кенеша (Верховный совет), участие в выборах примут 467 человек.

"ЦИК Кыргызской Республики завершила регистрацию кандидатов в депутаты парламента - всего зарегистрировано 467 кандидатов", - говорится в сообщении на сайте ЦИК. Всего по 30 многомандатным округам зарегистрировано 276 мужчин 191 женщина.

По состоянию на 31 октября кандидатами в депутаты выдвинулось 589 человек. Таким образом 122 человека получили отказ в регистрации.

Досрочные парламентские выборы пройдут 30 ноября. Впервые в истории республики депутаты будут избираться в 30 округах, от каждого из которых в законодательный орган попадут три человека. В их числе должна быть минимум одна женщина. Ранее парламент избирался по партийным спискам или по смешанной системе.