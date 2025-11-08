Пашинян надеется, что Армения вернет некоторые территории после делимитации

Премьер-министр республики отметил, что страна должна получить Арцвашен и другие оккупированные земли

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Илья Питалев/ POOL/ ТАСС

ЕРЕВАН, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате делимитации границы с Азербайджаном Армения вернет Арцвашен и другие суверенные территории республики, которые сейчас находятся под контролем Баку.

"В результате делимитации мы должны вернуть Арцвашен и другие оккупированные суверенные территории республики Армения", - написал Пашинян в своем телеграм-канале.