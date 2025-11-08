Рютте: НАТО будет больше обращать внимание на собственный ядерный потенциал

Генсек альянса заявил, что ядерное сдерживание организации является совершенной гарантией безопасности и оно должно оставаться достойным доверия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте © AP/ Virginia Mayo

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. НАТО намерена в будущем в большей степени подчеркивать мощь собственного ядерного потенциала с целью убедительного сдерживания потенциальных противников. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте в интервью германской газете Welt am Sonntag.

"Важно больше говорить с нашими обществами о ядерном сдерживании, с тем чтобы добиться от них понимания, как это способствует нашей общей безопасности", - считает он. По его мнению, в свете "опасной и бесцеремонной ядерной риторики" жители стран НАТО должны понимать, что "нет причины для паники" и что альянс располагает достаточным потенциалом в этой области.

"Ядерное сдерживание НАТО является совершенной гарантией нашей безопасности", - подчеркнул Рютте. Он добавил, что оно должно оставаться "достойным доверия, надежным и эффективным". При этом генсек отметил, что "атомную войну никогда нельзя выиграть и никогда нельзя вести". Комментируя прошедшие в октябре ежегодные учения альянса по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, Рютте заявил, что они якобы "направили всем противникам ясный сигнал о том, что НАТО может и будет защищать своих партнеров от всех угроз".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Трамп не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

В среду на совещании с Совбезом президент РФ Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подчеркнул, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытания - он "поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям". Обсуждение началось после того, как на совещании председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на заявления Трампа о планах испытания ядерного оружия.