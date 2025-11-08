Молдавия включила временного президента Сирии в список террористов

Ахмед аш-Шараа внесен в перечень лиц вовлеченных в террористическую деятельность по распространению оружия массового уничтожения

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии внесла временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в список террористов. Соответствующий указ директора СИБ Александра Мустяца был обнародован в "Официальном вестнике".

Аш-Шараа был включен в "перечень лиц, групп и субъектов, вовлеченных в террористическую деятельность по распространению оружия массового уничтожения".

Совет Безопасности (СБ) ООН принял 6 ноября резолюцию, исключающую аш-Шараа из санкционных списков всемирной организации. Документ был подготовлен Соединенными Штатами и предусматривает исключение аш-Шараа из санкционных списков, в которые включены лица, связанные с террористическими организациями "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в России). За резолюцию проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия. Китай воздержался.

Планируется, что 10 ноября аш-Шараа будет принят в Белом доме президентом США Дональдом Трампом.