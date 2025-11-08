NYT: жители Германии из восточных регионов положительнее относятся к России

По результатам опросов общественного мнения, жители бывшей ГДР чаще считают, что Запад виноват в конфликте на востоке Украины, указал колумнист газеты Кристофер Шутце

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Жители восточных регионов Германии, из которых состояла ныне несуществующая Германская Демократическая Республика (ГДР), более положительно относятся к России, чем из соотечественники из западных регионов. Такое мнение выразил колумнист газеты The New York Times Кристофер Шутце.

Колумнист указывает, что восток Германии не до конца интегрировался с остальной частью страны. В частности, по результатам опросов общественного мнения, жители бывшей ГДР чаще считают, что Запад виноват в конфликте на востоке Украины, и что Киеву необходимо отказаться от претензий на территории в обмен на мир с Россией.

Йорг Моррэ, историк, специализирующийся на немецко-советских отношениях, назвал это явление "пост-социалистическим обществом объединенной судьбы". В то время, как объединение востока с западом не оправдало надежд, восприятие людьми событий прошлого заметно смягчилось и повлияло на восприятие событий современности.

"Падение" Берлинской стены, разделяющей ФРГ и ГДР, стало одним из этапов на пути объединения Германии и началом сложных геополитических процессов, которые продолжают влиять на мировую политику и сегодня. 3 октября 1990 года ГДР вошла в состав ФРГ.