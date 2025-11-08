Эксперт Томенко: команда Зеленского начала готовиться к выборам

Украинский общественный деятель рассказал о неформальных совещаниях на местных уровнях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Команда Владимира Зеленского начала подготовку к выборам, уже проводятся совещания на местном уровне. Об этом сообщил украинский общественный деятель Николай Томенко.

"Мне известно о неформальных совещаниях на местном уровне, где люди начинают активно готовиться к выборам. Мы видим перечень инициатив [Зеленского], согласно которым складывается впечатление, что "сигнал дали", - отмечает Томенко в эфире YouTube-канала "Суперпозиция".

Местные выборы, которые, согласно законодательству, должны были пройти в октябре, не стали проводить ввиду введенного в стране военного положения. Ранее депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Нина Южанина заявляла, что уже стартовала подготовка к выборам. По ее словам, это видно по цифрам, заложенным в государственном бюджете.

Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая прошлого года. С тех пор в стране так и не проводились выборы президента. При этом сам Зеленский заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Он пояснял, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.

В сентябре Зеленский утверждал, что готов не выдвигать свою кандидатуру на новых выборах в случае завершения конфликта.