DM: Стармер не останется на посту премьера Британии до лета 2026 года

Это связано с утратой доверия со стороны населения, пишет колумнист газеты Эндрю Нил

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Большинство рядовых депутатов правящей Лейбористской партии Великобритании считают, что премьер-министр Кир Стармер не досидит на своем посту до лета 2026 года из-за утраты доверия со стороны населения. Об этом сообщил колумнист газеты The Daily Mail Эндрю Нил.

"Некоторые думают, что стоит подождать до следующих [местных] выборов в мае, которые станут катастрофой для лейбористов в Англии, Шотландии и Уэльсе, перед тем, как отправлять его в отставку. В настоящее время такого мнения придерживаются большинство заднескамеечников (депутатов правящей партии, не занимающих постов в правительстве - прим. ТАСС)", - написал журналист.

"Другие полагают, что продлевать боль не имеет смысла. Они хотят отстранить его на Новый год, когда станет очевидно, что предстоящее бюджетное послание, ответственность за которое будет нести как Стармер, так и канцлер [казначейства] Рейчел Ривс, обернулось провалом. Такие настроения набирают популярность", - указал Нил.

По его словам, "среди депутатов-лейбористов сложился консенсус" относительно того, что Стармер "бесполезен не только в политике, но и в государственном управлении".

"Дни премьер-министра сочтены", - резюмировал колумнист.

Рейтинг Стармера

Согласно социологическому исследованию компании Ipsos, результаты которого 28 октября привела газета The Daily Telegraph, Стармер наряду с Ривс обладает самым большим отрицательным рейтингом среди крупных британских политиков. Его деятельность одобряют лишь 20% опрошенных, а 60% относятся к ней негативно.

4 ноября Ривс не исключила, что лейбористское правительство пойдет на повышение налогов на доходы физических лиц, добавленную стоимость и социальное страхование в нарушение предвыборных обещаний. Она подчеркнула, что британская экономика сталкивается с огромными внешними вызовами - от американских пошлин до конфликта на Украине.

Согласно последнему опросу компании YouGov, правопопулистская партия Reform UK пользуется наибольшей поддержкой избирателей (27%). За ней идет Лейбористская партия (19%). За консерваторов и "зеленых" готовы проголосовать по 16% избирателей. Следующие парламентские выборы должны пройти не позднее августа 2029 года.

Возможная отставка Стармера не будет означать автоматическое проведение новых всеобщих выборов. Вместо этого лейбористы могут провести партийное голосование по избранию нового лидера партии, который и возглавит правительство. Именно так в 2022 году поступили консерваторы, успевшие дважды за год сменить премьер-министра (Бориса Джонсона и Лиз Трасс).