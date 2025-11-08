В Нигерии призвали Трампа извиниться за высказывания о стране

Заместитель председателя Сената Барау Джибрин назвал оскорбительными и недипломатичными слова президента США, который назвал республику "позорной страной"

ХАРАРЕ, 8 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Сената (верхней палаты парламента) Нигерии Барау Джибрин потребовал от президента США Дональда Трампа извиниться за высказывания о Нигерии. Он расценил оценки Нигерии Трампом, назвавшем ее "позорной страной", "страной, вызывающей особую озабоченность", как оскорбительные и недипломатичные, сообщает газета Daily Post.

"То, что произнес президент США, - совершенно неприемлемо, - цитирует политика издание. - Мы считаем, что он должен осознать это, затем отозвать свои заявления и извиниться перед Нигерией".

По его словам, замечания Трампа не соответствуют ценностям, которые США, по их утверждению, защищают. Ни один иностранный лидер не вправе выступать с безосновательными военными угрозами, добавил политик.

1 ноября Трамп заявил, что поручил Пентагону подготовить возможные силовые меры против "исламских террористов" в Нигерии для защиты христиан. Ранее он выступил с утверждением, что христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе, и обещал их защищать. В тот же день президент Нигерии Бола Тинубу отверг обвинения Трампа, заявив, что характеристика Нигерии как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям и что такие оценки не принимают во внимание усилия его правительства по защите свобод вероисповедания и совести для всех нигерийцев. По его словам, Абуджа поддерживает открытый и активный диалог с лидерами христиан и мусульман, продолжает отвечать на вызовы в сфере безопасности, которые угрожают жителям вне зависимости от их религиозной принадлежности.