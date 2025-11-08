Хегсет сравнил ситуацию в мире с 1939 годом, когда началась Вторая мировая

Глава Пентагона также заявил, что потенциальные противники США, которых он не назвал, не сидят сложа руки

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1939 годом, когда началась Вторая мировая война. Соответствующий отрывок из выступления главы американского военного ведомства был размещен на YouTube-канале Forbes Breaking News.

"Это момент 1939 года или, надеюсь, момент 1981 года - момент нарастающей опасности. Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это, и я чувствую это", - сказал Хегсет в пятницу. В этот день он посещал Национальный университет обороны в Вашингтоне.

"Если мы хотим предотвратить и избежать войну, а мы все этого хотим, то мы должны быть готовы", - добавил глава Пентагона, указав, что потенциальные противники США, которых он не назвал, не сидят сложа руки.

В 1981 году США ввели санкции против СССР в ответ на введение военного положения в Польше, связанного с забастовками профсоюза "Солидарность".