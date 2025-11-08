В ФРГ 24,5% детей живут в семьях, которые зависят от господдержки

По данным газеты Welt am Sonntag, по состоянию на середину 2025 года около 1,81 млн несовершеннолетних росли в семьях, которые получали пособие по безработице

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Каждый четвертый житель Германии младше 18 лет живет в семье, которая зависит полностью или частично от государственной поддержки. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Минтруда ФРГ и Федерального агентства занятости.

От различной социальной помощи со стороны государства зависят в общей сложности 3,42 млн детей и подростков в Германии или 24,5% от общего числа несовершеннолетних.

В частности, по состоянию на середину текущего года около 1,81 млн детей и подростков росли в семьях, которые получали пособие по безработице, причем 854 тыс. из них не являются гражданами ФРГ. Кроме того, примерно на 1,3 млн несовершеннолетних родители получали доплату как лица с низким доходом. Примерно 136 тыс. детей и подростков получали помощь как соискатели убежища, а 23 тыс. оказывалась помощь по обеспечению средств к существованию.