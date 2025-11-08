Фицо приветствовал данную Трампом оценку лидерам России и Китая

Как отметил словацкий премьер, американский лидер "везде, где видит возможность укрепить позиции Соединенных Штатов, реализует ее"

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приветствовал слова президента США Дональда Трампа, произнесенные на телеканале CBS News о том, что лидеры РФ Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин являются "серьезными людьми, сильными и интеллигентными вождями, с которыми нельзя заигрывать и которых нужно воспринимать всерьез". Об этом глава правительства заявил в эфире программы "Субботние диалоги" словацкого общественного вещателя STVR.

"Президент Трамп внес новые элементы в мировую политику. Я называю их бизнес-элементы. Многие практические методы, которые обычно используются, он совершенно не применяет. Поэтому его заявления иногда могут вызвать сенсацию. Я рад, что он это сказал о господине президенте Путине и о господине председателе Си Цзиньпине. Я с этими лидерами в течение этого года, если не ошибаюсь, встречался три раза", - сказал Фицо, отвечая на соответствующий вопрос ведущего программы.

Трамп, как отметил словацкий премьер, "везде, где видит возможность укрепить позиции Соединенных Штатов, реализует ее". Его политика, по словам Фицо, соответствует прежде всего интересам США. Глава американской администрации поступил верно, встретившись ранее с высший руководителем КНДР Ким Чен Ыном. По мнению главы правительства Словакии, такие встречи необходимы и в дальнейшем.