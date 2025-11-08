The Times: Норвегия может дать Украине кредит в €100 млрд из суверенного фонда

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Норвежское правительство обсуждает возможность обеспечения Украине кредита в €100 млрд, предоставив в качестве залога часть своего суверенного фонда - крупнейшего в мире - с глобальными инвестициями в размере $1,8 трлн. Об этом сообщила газета The Times.

По ее информации, четыре из девяти партий, представленных в норвежском парламенте, одобрили эту инициативу. Премьер-министр Норвегии заявил, что открыт к предложениям на эту тему, однако предложил дождаться результатов переговоров ЕС по использованию замороженных российских активов, хранящихся в Бельгии, прежде чем переходить к обсуждению вопроса.

5 ноября портал Euractiv сообщил, что норвежские политики оказывают давление на правительство, требуя задействовать инвестиционный фонд для поддержки Украины. Ранее власти королевства объявили о выделении еще $7 млрд на нужды Киева в 2026 году.

Страны ЕС продолжают обсуждать пути дальнейшего финансирования Украины, в том числе возможность использования замороженных на Западе российских активов на сумму более 200 млрд евро для предоставления Киеву "репарационного кредита". Согласия по этому вопросу среди них пока нет. Франция, Италия и Бельгия выражают серьезные сомнения по поводу целесообразности такого шага. На последнем саммите ЕС в Брюсселе 23 октября решение на этот счет принято не было. Россия предупредила об ответных мерах в случае конфискации ее активов.