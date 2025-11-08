Хуситы заявили о раскрытии шпионской сети США, Израиля и Саудовской Аравии

Силовые службы йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" считают, что участники этой агентурной сети собирали данные о военных объектах

ДОХА, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел в правительстве, сформированном хуситами из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", сообщило о задержании членов шпионской сети, которые якобы были связаны с разведслужбами США, Израиля и Саудовской Аравии.

"Министерство внутренних дел объявило о проведении широкомасштабной операции по обеспечению безопасности, в результате которой были задержаны [члены] шпионской сети, действовавшие по указанию совместного оперативного штаба Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), израильской разведки "Моссад" и саудовской разведслужбы, который базируется на территории Саудовской Аравии", - говорится в заявлении, размещенном на сайте "Ансар Аллах". При этом повстанцы не уточнили, сколько именно человек было задержано.

Согласно утверждению хуситов, оперативный штаб координировал действия множества независимых шпионских ячеек, которые действовали на территории, подконтрольной мятежникам. По версии "Ансар Аллах", разведслужбы США, Израиля и Саудовской Аравии провели подготовку оперативников, в том числе обучили их приемам маскировки, а также снабдили специальными техническими средствами для наблюдения и передачи информации.

Силовые службы хуситов считают, что участники этой агентурной сети собирали данные о военных объектах движения, в том числе о местах базирования пусковых установок для запуска баллистических ракет и беспилотников, которые использовались при атаках на Израиль, а также вели наблюдение за членами правительства хуситов и высокопоставленными военными.

28 августа израильская авиация нанесла удары по объектам хуситов в Сане, в результате которых погибли несколько высокопоставленных членов "Ансар Аллах", в том числе глава сформированного хуситами правительства и начальник генерального штаба вооруженных сил повстанцев. В одном из обращений к своим сторонникам лидер движения Абдель Малик аль-Хуси заявил, что располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что работающие в Йемене сотрудники ООН участвовали в передаче Израилю разведывательных данных, которые помогли атаковать Сану.

В начале октября хуситы задержали девять сотрудников ООН. 18 октября силы безопасности "Ансар Аллах" без разрешения проникли в комплекс ООН в Сане, взяв под стражу 5 йеменских граждан и 15 иностранцев, которых позднее отпустили на свободу. В конце октября повстанцы задержали еще как минимум шесть человек из числа персонала всемирной организации.