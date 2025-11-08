Евродепутат Нойхофф: игнорирующие БРИКС немецкие функционеры не смыслят в геополитике

Ганс Нойхофф также назвал безосновательной критику планов своей поездки в Россию

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Депутат Европарламента Ганс Нойхофф ("Альтернатива для Германии", АДГ) назвал безосновательной критику планов своей поездки в Россию.

"Я отправлюсь на организованный Институтом Европы Российской академии наук конгресс на тему перспектив отношений между государствами ЕС и БРИКС и выступлю там с докладом", - сообщил Нойхофф газете Handelsblatt. По его словам, там ожидаются участники, в том числе, из ряда европейских стран.

"Представители блока ХДС/ХСС, которые считают, что нам следует игнорировать БРИКС, ничего не понимают в геополитике. Они ведут Германию и Европу на обочину, а не к процветающему будущему", - заявил евродепутат.

Вместе с Нойхоффом отправиться в Россию намерены его коллеги по партии - депутаты от фракции АдГ в Бундестаге Штеффен Котре и Райнер Ротфусс, а также руководитель отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан. Целью заявлено поддержание диалога с Россией.

В других партиях ФРГ подвергли резкой критике планы поездки в РФ, а некоторые представители блока ХДС/ХСС даже обвинили АдГ в госизмене.