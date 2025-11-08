ТАСС: вулкану Шишалдина на Алеутских островах присвоили желтый уровень опасности

Он извергался последний раз в 2004 году

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Повышенный уровень опасности - желтый - объявили специалисты в районе вулкана Шишалдина на Алеутских островах. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерской службе Аляски, в зоне ответственности которой находится район.

"Вулкану Шишалдина присвоен желтый код опасности, который символизирует признаки повышенной активности, превышающей известный фоновый уровень", - сказал собеседник агентства. Сославшись на специалистов вулканической обсерватории Аляски, он пояснил, что на этой неделе признаки вулканического волнения в Шишалдине продолжались, сохранялась сейсмичность низкого уровня, в том числе ежедневные частые небольшие землетрясения. Кроме того, здесь фиксировали инфразвуковые сигналы, вызванные, скорее всего, пузырьками газа, прорывающимися сквозь магму глубоко внутри канала, а также выбросы диоксида серы и пара. Вулкан, являющийся самой высокой точкой Алеутских островов (2 857 м), последний раз извергался в 2004 году.

Ранее сообщалось, что впервые с 2021 года извержение может начать также находящийся на Алеутских островах вулкан Большой Ситкин. Источник в авиадиспетчерской службе пояснял ТАСС, что в контролируемом Аляской воздушном пространстве - над континентальной частью, а также над Беринговым морем и Алеутскими островами - по этой причине введен еще более высокий - оранжевый - код опасности. "Экипажи должны соблюдать бдительность, особенно в случае появления облаков пара или пепла, и немедленно докладывать об этом диспетчерам", - подчеркивал собеседник агентства. Последнее кратковременное извержение Большого Ситкина было зафиксировано в мае 2021 года - тогда по данным геологической службы США произошел выброс столба пепла на высоту более 4 500 м, а крупное его извержение фиксировалось в 1974 году.