ESPN: Трамп хочет, чтобы в его честь назвали новый стадион в Вашингтоне

Как ожидается, стоимость проекта составит около $3,7 млрд

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы в его честь был назван стадион, который планируется построить в американской столице. Об этом сообщил телеканал ESPN.

По словам его источников, речь идет о крытой спортивной арене, которую должны построить на месте стадиона имени Роберта Кеннеди в восточной части Вашингтона. Как ожидается, стоимость проекта составит около $3,7 млрд. Планируется, что новый стадион откроется в 2030 году и станет домашним полем для клуба Национальной футбольной лиги Washington Commanders.

"Это было бы прекрасным названием, поскольку именно президент Трамп сделал возможным строительство нового стадиона", - заявила журналистам канала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она не привела подробностей, однако источник в Белом доме, говоря о возможности того, что новую спортивную арену назовут в честь Трампа, подчеркнул: "Президент этого желает, и, вероятно, так и произойдет". По сведениям канала, консультации на эту тему с участием представителей владельцев "Вашингтон Коммандерс" уже идут.

Планируется, что новый стадион будет принадлежать столичному округу Колумбия. Ожидается, что его власти должны будут принять окончательное решение о названии арены.