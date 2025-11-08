МО Бельгии направило 17-летним гражданам 149 тыс. писем с призывами идти в армию

По мнению европейских экспертов, идея "добровольного призыва" является первым шагом к возвращению страны к всеобщей воинской повинности

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Бельгии начало первый этап программы так называемого добровольного призыва молодых граждан на военную службу, разослав всем 17-летним бельгийцам письма с "приглашением" в армию. Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен в X.

"Разослано 149 тыс. писем. Мы приглашаем 17-летних граждан страны поступить на работу в армию или же пойти на добровольную службу на один год", - написал он. Армия Бельгии является полностью профессиональной, в нее можно устраиваться на работу по долгосрочному контракту. "Добровольный призыв" - это новая форма несения службы в течение года с получением военной специальности и зачислением в запас или возможностью перейти на постоянную работу в армию по завершению этого срока.

По мнению европейских экспертов, идея "добровольного призыва" является первым шагом к возвращению Бельгии к всеобщей воинской повинности. Ранее Франкен обещал, что письма будут направлять бельгийским гражданам обоего пола.

Идею "добровольного призыва" Франкен озвучил еще весной, с целью компенсировать серьезный недобор в бельгийской армии. Правительство Бельгии под руководством Барта Де Вевера планирует подготовить страну "к более активному противостоянию с Россией в составе НАТО". Де Вевер и Франкен являются членами правой фламандской партии NVA.