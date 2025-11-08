Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неопознанных объектов в воздушном пространстве

Ориентировочно аэропорт будет закрыт в течение трех часов, сообщили в диспетчерской службе

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Вильнюса закрыли на прием и выпуск самолетов из-за неопознанных объектов в воздушном пространстве. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе аэропорта.

"С 18:45 по всемирному времени (21:45 мск) работа аэропорта приостановлена из-за появления в воздушном пространстве неопознанных объектов, временно закрыт и диспетчерский район в зоне ответственности аэропорта", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, о каких именно неопознанных объектах идет речь, но заметил, что, "ориентировочно воздушная гавань будет закрыта в течение трех часов".