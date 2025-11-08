Аэропорт Льежа приостановил работу на 30 минут из-за неопознанного объекта

Он был замечен около 19:00, сообщила бельгийская авиадиспетчерская служба Skeyes

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Новый инцидент с неопознанным летающим объектом в Бельгии привел к закрытию на полчаса аэропорта Льежа, сообщила бельгийская авиадиспетчерская служба Skeyes.

"Воздушный трафик в аэропорту Льежа был приостановлен в течение 30 минут в связи с обнаружением, предположительно, неизвестного беспилотника", - сообщил Skeyes.

Неопознанный летающий объект был замечен около 19:00 (21:00 мск), работа аэропорта была возобновлена в 19:30 (21:30 мск).

Все инциденты подобные инциденты, согласно сообщениям министерства обороны, диспетчерских служб аэропортов и СМИ, происходят по схожему сценарию. Неизвестные объекты с включенными огнями появляются практически каждую ночь вблизи различных бельгийских авиабаз и гражданских аэропортов. Все попытки воздействовать на них средствами подавления дронов результатов пока не дали, попытки сбить их не предпринимались.