Глава МО Бельгии заявил, что не считает себя "безумцем" из-за критики в соцсетях

Тео Франкен также вновь выступил с утверждением, что якобы Россия "может быть возможным подозреваемым" в инцидентах с беспилотниками в Бельгии, не приведя никаких доказательств

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Бельгии Тео Франкен, призывавший "стереть Москву с карты мира", в X попытался оправдаться перед комментаторами, обвиняющими его в безумном поведении.

"Я хочу заявить следующее. Оскорбления, которые люди используют в соцсетях, потрясают. Нет я не "безумец", которого следовало бы "запереть" или "уничтожить", - написал Франкен.

В этом же посте он вновь выступил с утверждением, что якобы Россия "может быть возможным подозреваемым" в инцидентах с беспилотниками в Бельгии, не приведя никаких доказательств. "Немало людей о соцсетях раздражены тем, что ответственность возлагают на Россию. Но Россия является вероятным подозреваемым", - полагает Франкен.

Ранее посольство России в Бельгии заявило в комментарии телеканалу VRT, что все обвинения в адрес Москвы "строятся на принципе highly likely" (весьма вероятно). В посольстве подчеркнули, что россияне не имеют отношения к этим инцидентам, у РФ нет "ни поводов, ни интересов" для этого.