Вучич: Сербия строго контролирует распространение проданных боеприпасов

Президент страны также подчеркнул, что все решения Белграда продиктованы национальными интересами

БЕЛГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Сербия строго контролирует распространение проданных боеприпасов и практически не экспортирует их, заявил президент Александар Вучич, подчеркнув, что все выдаваемые лицензии тщательно отслеживаются, и решения Белграда продиктованы национальными интересами.

"А куда нам тогда экспортировать боеприпасы? Что самое худшее - мы их вообще почти никуда и не экспортируем. Мы выдали пять - шесть лицензий и строго контролируем, куда все это отправляется", - указал Вучич в эфире телеканала РТС.

По его словам, критика в адрес Белграда связана не с его внутренней политикой, а с тем, что Сербия сохраняет независимый курс. "Кому-то не нравится, что Сербия не входит в НАТО и не собирается вступать. Кому-то не нравится, что только Сербия имеет на своей территории российские СМИ. Ни у кого больше их нет. Только у Сербии", - отметил президент.

Отвечая на критику из-за поездок в Москву и Пекин, глава государства заявил, что действует в интересах Сербии. "Меня критикуют и Марта Кос, и все остальные за то, что я был в Москве и Пекине. Но, дорогие друзья и на Востоке, и на Западе, не сердитесь. Мой долг - заботиться об интересах Сербии. Я стараюсь быть корректным и дружелюбным со всеми", - подчеркнул Вучич.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва исходит из неукоснительного соблюдения Белградом обещаний по контролю за экспортом вооружений. Она отметила, что сербская сторона на разных уровнях неоднократно заверяла российскую сторону: сербские боеприпасы не попадут на Украину, и их поставки находятся под строгим надзором.

В российском внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на противоречивость публичных заявлений президента Сербии в зависимости от их контекста. При этом в Москве подчеркнули, что рассматривают вопрос поставок сербского вооружения как чувствительный, учитывая исторические связи и сотрудничество двух стран.