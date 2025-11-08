Премьер Албании призвал ЕС к диалогу с Россией

Эди Рама также отметил, что у его страны и РФ отсутствует тесный контакт из-за "особой истории"

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Евросоюз должен вступить в диалог с Россией, поскольку США перестали быть надежным партнером.

"Когда речь заходит о Евросоюзе, я думаю: ЕС должен разговаривать с Россией, а не продолжать передавать свою внешнюю политику на аутсорсинг Вашингтону. В конце концов, Россия - сосед Европейского союза, а не сосед Соединенных Штатов. И с соседями надо беседовать", - заявил Рама в интервью газете Die Presse.

Он отметил, что у Албании и России отсутствует тесный контакт из-за "особой истории". Албания разорвала связи с СССР в 1961 году в связи с критикой сталинизма в Москве, поэтому за 35 лет не было ни одного государственного визита представителей стран.