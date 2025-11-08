Ливан сообщил о гибели трех человек из-за атак израильских дронов

Официальный представитель армии Израиля Авихай Эдри заявил, что в ходе удара в Барашите ликвидирован инженер, связанный с шиитской организацией "Хезболлах"

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 8 ноября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты ВВС Израиля нанесли серию ударов по наземным целям на востоке и юге Ливана, в результате убиты трое граждан. Об этом говорится в сводке, переданной Минздравом республики.

"Израильские беспилотники атаковали автомашину на шоссе в окрестностях города Рашайя-эль-Вади в долине Бекаа, при взрыве погибли двое человек, - указывается в тексте. - Сведения еще об одном погибшем и четырех раненых поступили из Барашита в пограничном секторе Бинт-Джубайль, где в ходе авианалета был уничтожен пикап".

Официальный представитель израильской армии Авихай Эдри в заявлении на арабском языке, распространенном в X, сообщил, что в ходе удара в Барашите был ликвидирован инженер, связанный с шиитской организацией "Хезболлах", который занимался восстановлением военной инфраструктуры на юге Ливана.

Ранее в долине Бекаа беспилотник выследил и уничтожил двух боевиков, перевозивших контрабандным путем оружие и боеприпасы через границу с Сирией.

По сведениям новостного портала Janoubia, в результате атак израильских БПЛА в октябре были убиты 20 членов "Хезболлах", а всего с начала года потери шиитской милиции составили 365 бойцов.