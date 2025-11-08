Reuters: США настаивают, что Венгрию освободили от санкций только на год

Глава МИД республики Петер Сийярто ранее сообщил, что страна "получила бессрочное освобождение от санкций"

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Белый дом настаивает на том, что вашингтонская администрация предоставила Венгрии освобождение от санкций на поставки нефти и газа из России только на один год, а не бессрочно, как заявил Будапешт. Об этом сообщило агентство Reuters.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее подчеркнул, что страна "получила бессрочное освобождение от санкций". Он напомнил, что премьер-министр Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп договорились об этом на встрече, состоявшейся в Белом доме 7 ноября.

"Однако сотрудник Белого дома в электронном письме Reuters в субботу повторил, что исключение действует один год", - отмечается в материале агентства. Пресс-служба Белого дома пока не ответила на запрос ТАСС относительно этого.

7 ноября вечером Орбан сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом, что США предоставят Венгрии бессрочное исключение из санкций, которые могли бы послужить препятствием для поставок нефти по трубопроводу "Дружба" и газа по трубопроводу "Турецкий поток". Как уточнялось, премьеру удалось убедить американского лидера в необходимости принять такое решение, поскольку Венгрия пока не может обойтись без российских энергоносителей.

Сийярто, сопровождавший Орбана в ходе визита в Вашингтон, напомнил на той же пресс-конференции, что в 2024 году по трубопроводу "Турецкий поток" в Венгрию поступило 8,5 млрд куб. м газа, по трубопроводу "Дружба" - 5 млн тонн нефти. По его словам, "примерно такой же объем поставок ожидается и в этом году".