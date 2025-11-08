США направят посла в Боливию впервые с 2008 года

Первый заместитель американского госсекретаря Кристофер Ландау отметил, что это важный шаг

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноября. /ТАСС/. Власти США намерены восстановить прерванные в 2008 году дипломатические отношения с Боливией на уровне послов. Об этом сообщил первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, прибывший в Ла-Пас на инаугурацию нового президента южноамериканской страны Родриго Паса.

"Мы восстановим отношения до уровня послов, на котором они и должны были всегда находиться. Я считаю это очень важным шагом и надеюсь, что мы сможем очень скоро назначить послов", - приводит заявления Ландау новостное агентство ABI.

В 2008 году на тот момент президент Боливии Эво Моралес объявил посла США Филипа Голдберга персоной нон грата, обвинив его в финансировании оппозиции и поддержке беспорядков. Вскоре после этого администрация экс-президента США Джорджа Буша - младшего выслала из Вашингтона боливийского посла и причислила Боливию к разряду стран, которые игнорируют свои международные обязательства по борьбе с наркоторговлей.

Пас вступил в должность президента Боливии 8 ноября. В ходе предвыборной кампании он говорил, что считает необходимой активизацию контактов страны со всем миром, отдельно отмечая необходимость восстановления отношений с США и развития регионального сотрудничества. После избрания Пас посетил США, где вел переговоры о предоставлении помощи его стране, столкнувшейся с перебоями в поставках топлива из-за нехватки долларов.