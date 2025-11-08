Венгрия намерена купить у США HIMARS и другие вооружения

Это расширит стратегические возможности республики, отметил глава венгерского Минобороны Криштоф Салай-Бобровницки

БУДАПЕШТ, 9 ноября. /ТАСС/. Венгерское правительство планирует закупить в США реактивную систему залпового огня HIMARS и другие виды современных вооружений. Об этом сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, сопровождавший премьер-министра Виктора Орбана в ходе визита в Вашингтон.

Беседуя с венгерскими журналистами на борту самолета на обратном пути в Будапешт, он отметил, что HIMARS входит в список закупок, составленный в соответствии с планом развития вооруженных сил страны на ближайшие 10 лет. По его словам, эта система может расширить стратегические возможности Венгрии. "Это будет очень ценно. Действительно, HIMARS - это технология, которую можно считать наиболее вероятным решением", - процитировало главу Минобороны агентство MTI.

Журналисты напомнили ему, что ранее в печати появлялись сообщения о намерении Венгрии приобрести у США от 20 до 24 реактивных установок залпового огня HIMARS. Салай-Бобровницки подтвердил, что объем предполагаемой сделки примерно соответствует этому.

Он рассказал, что провел в Пентагоне переговоры по вопросам закупки американских вооружений, но в Венгрии они появятся еще не скоро, поскольку для этого нужны различные разрешения, в том числе Конгресса США. Кроме того, HIMARS - востребованная система, за которой "выстроилась очередь", пояснил министр. По его оценке, процесс ее приобретения может занять три года.