Временный президент Сирии начал визит в США с игры в баскетбол

К Ахмеду аш-Шараа присоединился глава американского Центрального командования ВС адмирал Брэд Купер и адмирал Кевин Ламберт

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и министр иностранных дел страны Асаад аш-Шейбани начали свой визит в Соединенные Штаты с игры в баскетбол. К ним присоединились глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер и адмирал Кевин Ламберт.

"Немного тренировок на поле с адмиралами Купером и Ламбертом", - говорится в сообщении временного президента на странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Ахмед аш-Шараа прибыл в США 8 ноября с официальным визитом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что 10 ноября Ахмед аш-Шараа встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 1 ноября портал Axios информировал, что аш-Шараа во время посещения Вашингтона, как ожидается, подпишет документы о вступлении Сирии в международную коалицию во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).