США перебросили в Испанию бомбардировщики B-52 для учений

В учениях примут участие Финляндия, Литва, Швеция и другие страны

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты перебросили стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress на базу в Испании для проведения совместных с союзниками учений. Об этом сообщило командование ВВС США в Европе и Африке, штаб которого размещается на базе Рамштайн (Германия).

Как уточнили представители командования, бомбардировщики вылетели с базы ВВС США Барксдэйл (штат Луизиана) и 8 ноября прибыли на авиабазу Морон в Испании. Они будут задействованы в учениях с участием Финляндии, Литвы, Швеции и других стран.

Военные США полагают, что проведение этих учений позволит им повысить боеготовность и оперативную совместимость с силами союзников. Представители командования не уточнили, сколько бомбардировщиков были переброшены в Испанию.