С начала года из ВСУ бежали более 176 тыс. человек

Лишь около 34 тыс. из покинувших части добровольно вернулись на службу, следует из данных Государственного бюро расследований Украины

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Количество случаев дезертирства и самовольного оставления части в Вооруженных силах Украины с января по октябрь 2025 года составило 176 321. Об этом свидетельствуют данные Государственного бюро расследований страны, с которыми ознакомился ТАСС.

Число случаев самовольного оставления части (более легкая статья УК, позволяющая при определенных обстоятельствах избежать уголовного наказания и вернуться на службу) достигло 155 286, дезертирства - 21 035. По данным бюро, только около 34 тыс. из покинувших свои части добровольно вернулись на службу.

Количество случаев дезертирства и самоволок в среднем составляет около 17-18 тыс. в месяц. Без учета потерь убитыми и ранеными это практически соответствует притоку мобилизованных - около 20 тыс., но не более 30 тыс. в месяц.