Подполковник ВС США в отставке: попытки Запада раздражать Россию не остановят ее

Дэниел Дэвис также отметил, что количество российских ракет "несопоставимо превосходит" военные возможности западных стран

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Попытки западных государств вывести Россию из себя не увенчаются успехом. Такое мнение выразил подполковник вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.

"Они [страны Запада] могут раздражать Россию, но они не смогут ее остановить", - заявил он в эфире своего авторского шоу на YouTube-канале Deep Dive.

Эксперт также указал, что количество российских ракет "несопоставимо превосходит" военные возможности западных государств.

