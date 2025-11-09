Санчес выступил за Европу, гарантирующую право, а не "вооруженную до зубов"

Председатель правительства Испании подчеркнул, что не стоит быть наивными, учитывая изменения геополитических реалий

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес считает, что следует работать над тем, чтобы Европа к 2035 году была не "вооружена до зубов", а стала гарантом международного права.

По его мнению, Мадрид является надежным союзником по НАТО. "Какой мир мы хотим оставить нашей молодежи, когда она достигнет нашего возраста? - отметил премьер в интервью газете El País. - Мир, в котором европейские страны выделяют 5% из своих бюджетов на оборону?"

"Нам необходимо проделать дипломатическую работу, чтобы в 2035 году у нас не была Европа, вооруженная до зубов, а солидарная [Европа] и гарант международной законности", - добавил он. При этом Санчес подчеркнул, что не стоит быть наивными, учитывая изменения геополитических реалий.

Премьера также спросили о его отношениях с американским лидером Дональдом Трампом. Глава кабмина отметил, что, несмотря на "идеологические и политические разногласия", он хочет, чтобы у Испании и США были наилучшие отношения с институциональной, экономической и социальной точки зрения.

Ранее власти Испании заявляли, что смогут выполнить свои обязательства перед НАТО, выделяя на военные расходы около 2% ВВП. При этом в итоговом коммюнике по итогам саммита НАТО в июне говорилось, что лидеры стран альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, что будет включать в себя 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военные поставки на Украину. Позиция Мадрида была встречена критикой со стороны США.