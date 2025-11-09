Lebanon 24: в Ливане при атаке израильского БПЛА погиб боец "Хезболлах"

ВВС Израиля выпустили с дрона ракету по грузовому автомобилю

БЕЙРУТ, 9 ноября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля выпустил ракету по грузовому автомобилю, принадлежавшему шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

По его информации, в результате прямого попадания грузовик загорелся, находившийся за рулем шиитский боец погиб. Инцидент произошел на шоссе между населенными пунктами Эс-Савван и Хирбет-Сильм на юге Ливана.

8 ноября в результате атак израильских беспилотников погибли трое членов "Хезболлах", в том числе один инженер, занимавшийся восстановлением военной инфраструктуры организации в районе Барашит.

По сведениям портала, в октябре израильские БПЛА ликвидировали 20 членов "Хезболлах", а всего с начала года потери шиитской организации составили 365 бойцов.