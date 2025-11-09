Эрдоган: коридоры для доставки помощи в Газу намеренно блокируются Израилем

Это не просто помощь, это вопрос человечности, подчеркнул президент Турции

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Paul Ellis/ Pool Photo via AP

СТАМБУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Израиль намеренно блокирует коридоры для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, не выполняя ранее данные обещания. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Коридоры для доставки гуманитарной помощи в Газу намеренно блокируются [Израилем]. Ранее было обещано разрешать пропуск 600 грузовиков с гуманитарной помощью в день, но это обещание не выполняется. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарная помощь дошла до наших палестинских братьев. Это не просто помощь, это вопрос человечности", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Азербайджана, который посетил в субботу с визитом. Его высказывания приводит телеканал NTV.