МИД Франции: удары США у берегов Южной Америки нарушают международное право

Франция также задействует военных в борьбе с наркотрафиком, однако не топит подозрительные суда, а задерживает их в сотрудничестве с другими странами региона, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Франция считает нарушением международного права удары США по судам, которые американская сторона обвиняет в участии в наркоторговле. Об этом заявил министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Мы с озабоченностью следили за ударами в международных водах, которые наносили США и которые выходят за рамки международного и морского права" - заявил министр. Он добавил, что Франция также задействует военных в борьбе с наркотрафиком, однако она не топит подозрительные суда, а задерживает их в тесном сотрудничестве с другими странами региона.

Министр подчеркнул, что наркоторговцы создают угрозу стабильности и безопасности не только всего региона Латинской Америки, но и стран, куда экспортируются наркотики, в том числе Франции. В этой связи он объявил о плане действий со стороны МИД республики по усилению борьбы с наркоторговлей.

"На этой неделе я отправляюсь на Карибы, чтобы представить первую часть своего плана. Прежде всего я подписал рамочное соглашение о таможенном сотрудничестве с Мексикой, затем я отправился в Колумбию, где производится 70% всего кокаина в мире, чтобы констатировать прекрасные результаты нашего сотрудничества с местными властями, особенно в море, и укрепить наши возможности", - заявил он, рассказав о задержании наркоторговцев и обнаружении их складов благодаря сотрудничеству с колумбийской полицией. "Но этого недостаточно. Мы намерены увеличить на 20% штат сотрудников, специализирующихся на этих вопросах, и утроить их ресурсы для вмешательства", - добавил он.

Министр пообещал открыть в 2026 году региональную академию по борьбе с организованной преступностью. Она будет базироваться в Доминиканской республике и каждый год будет выпускать по 250 следователей, судей, сотрудников таможни и финансовых аналитиков из числа сотрудников спецслужб стран данного региона. Также он сообщил об увеличении с €200 до €400 млн финансовой поддержки Колумбии, Эквадора и Перу для "переориентирования экономики стран Латинской Америки на культуры, замещающие коку".

На уровне ЕС Барро рассчитывает добиться введения санкционного режима, который позволил бы замораживать активы наркоторговцев и запрещать им доступ на территорию содружества, как и любые банковские операции в Европе. Пока, по его словам, такие ограничения могут вводиться только на национальном уровне. Кроме того, Франция и Колумбия сейчас ведут работу над двусторонним соглашением об экстрадиции. Министр рассчитывает, что аналогичные соглашения будут заключены в ближайший год еще с 12 странами Латинской Америки и Карибского бассейна.