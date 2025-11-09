Эрдоган: из Турции на родину вернулись 1,29 млн сирийцев

Президент Турции подчеркнул, что Анкара уже "приступила к строительству жилья в Сирии и продолжит вести эти работы в дальнейшем"

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Владимир Смирнов/ ТАСС

АНКАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к настоящему моменту в Сирию вернулись 1,29 млн беженцев.

"По мере того как Сирия укрепляет свое единство, мир и стабильность, возвращение беженцев, разбросанных по всей планете, ускоряется. С 2016 года число людей, вернувшихся в Сирию, достигло 1,29 млн человек. Это число растет с каждым днем. Для нас это обнадеживающие и позитивные результаты", - сказал он журналистам своего пула по возвращении из Азербайджана, который посетил в субботу с визитом.

Эрдоган добавил, что Турция уже "приступила к строительству жилья в Сирии и продолжит вести эти работы в дальнейшем".