Турция направит в Газу контейнерные дома, использовавшиеся в зоне землетрясения

Турецкий лидер напомнил, что его страна занимается оказанием помощи палестинскому анклаву

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Turkish Presidency via AP, Pool

АНКАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна планирует направить в сектор Газа контейнерные дома, в которых временно проживали граждане республики после землетрясения.

"Мы готовимся доставить контейнеры из района землетрясения в Газу. Наши коллеги работают над этим. С помощью этих контейнеров мы предоставим региону максимальные возможности, а нашим палестинским братьям и сестрам дадим жилье на время строительства новой Газы", - сказал он журналистам своего пула по возвращении из Азербайджана, который посетил в субботу с визитом.

Эрдоган напомнил, что Турция занимается оказанием помощи палестинскому анклаву, и "на сегодняшний день уже отправлены продукты питания, лекарства, медицинское оборудование, одежда, гигиенические принадлежности и товары".