ХАМАС передаст останки израильского военного, похищенного в 2014 году

Передача состоится 9 ноября в 15:00 мск в рамках соглашения об обмене израильских заложников на палестинских заключенных

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Abdel Kareem Hana

КАИР, 9 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что обнаружило и планирует передать сотрудникам Международного комитета Красного Креста останки израильского военнослужащего, которые удерживались в секторе Газа с 2014 года. Соответствующее заявление распространило военное крыло радикальной организации - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"В рамках соглашения об обмене [израильских заложников на палестинских заключенных] мы отдадим останки израильского военного сегодня в 14:00 по местному времени (15:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радикалов. ХАМАС утверждает, что извлеченные на юге Газы останки принадлежат старшему лейтенанту Хадару Голдину, который погиб в ходе столкновений в 2014 году и чье тело боевики удерживали в подземных тоннелях на территории анклава.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно этому плану, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. К настоящему моменту радикалы из сектора Газа вернули останки 23 убитых заложников. По состоянию на 8 ноября они продолжают удерживать тела еще 5 похищенных.