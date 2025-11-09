Британия заявила о помощи Бельгии в борьбе с беспилотниками

Страны не знают источника этих БПЛА, отметил начальник штаба обороны ВС Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Соединенное Королевство начало поставку оборудования в Бельгию для помощи в противодействии БПЛА.

"Министр обороны [Великобритании Джон Хили] и я договорились на этой неделе, что мы направим наших людей и оборудование в Бельгию, чтобы помочь им", - сообщил в эфире вещательной корпорации Би-би-си начальник штаба обороны ВС Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон. "Важно четко заявить, что ни мы, ни бельгийцы пока не знаем источника этих беспилотников. Но мы поможем им, обеспечив оборудованием и нашими военными возможностями, отправка которых уже началась", - заявил руководитель британских вооруженных сил.

4 ноября из-за неопознанных беспилотников были закрыты почти на два часа все три аэропорта Бельгии - в Брюсселе, Льеже и Шарлеруа. Также бельгийские военные сообщали, что неопознанные БПЛА с включенными огнями последние три ночи появлялись вблизи бельгийских авиабаз, включая Кляйне-Брогель, где хранится американское тактическое ядерное оружие, и Флорен, где размещены первые поставленные Бельгии из США самолеты F-35.