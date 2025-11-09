Глава МО Бельгии подтвердил развертывание британских групп по борьбе с БПЛА

Начальник штаба обороны ВС Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон сообщил в эфире вещательной корпорации Би-би-си, что он и министр обороны Джон Хили договорились "направить людей и оборудование в Бельгию"

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил получение средств борьбы с беспилотниками от Великобритании. Об этом он написал в соцсети X.

"Признателен британским друзьям за их быструю поддержку и солидарность. Развертывание британских групп по борьбе с беспилотниками в Бельгии усиливает нашу коллективную безопасность и демонстрирует наше единство в борьбе с гибридными угрозами", - отметил Франкен.

Ранее начальник штаба обороны ВС Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон сообщил в эфире вещательной корпорации Би-би-си, что он и министр обороны Джон Хили договорились "направить людей и оборудование в Бельгию", чтобы помочь бельгийцам в борьбе с беспилотниками. Он также подтвердил, что ни Бельгия, ни Великобритания "не знают источников этих угроз".

4 ноября из-за неопознанных беспилотников были закрыты почти на два часа все три аэропорта Бельгии - в Брюсселе, Льеже и Шарлеруа. Также бельгийские военные сообщали, что неопознанные БПЛА с включенными огнями последние три ночи появлялись вблизи бельгийских авиабаз, включая Кляйне-Брогель, где хранится американское тактическое ядерное оружие, и Флорен, где размещены первые поставленные Бельгии из США самолеты F-35.