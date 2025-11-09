Эксперт Кисэлицэ: Румыния страдает от некомпетентности лидеров

Глава румынской ассоциации "Умная энергия" заявил, что власти республики предпочитают импровизацию, клиентелизм и политический дилетантизм

БУХАРЕСТ, 9 ноября. /ТАСС/. Румыния страдает от высокомерия, надменности и некомпетентности тех, кто принимает решения, а не от нехватки идей. Об этом заявил глава румынской ассоциации "Умная энергия" (Asocia ia Energia Inteligent , AEI) Думитру Кисэлицэ.

"Президент Румынии Никушор Дан выдвинул недавно идею, чтобы компании и гражданское общество предлагали готовые стратегии, которые государство могло бы непосредственно внедрять. <...> В румынской реальности эту идею реализовать практически невозможно. Не потому что нет решений, а потому что нет людей, расположенных их выслушать, понять и применить. Много лет Румыния страдает не от нехватки идей, а от высокомерия, надменности и некомпетентности тех, кто принимает решения", - приводит его слова пресс-служба ассоциации.

"Вместо того чтобы сотрудничать со специалистами, <...> государство предпочитает импровизацию, клиентелизм и политический дилетантизм", - утверждает Кисэлицэ. "В Румынии диалог между администрацией и экспертами - это улица с односторонним движением: гражданское общество говорит, а государство смотрит в другую сторону. <...> Они требуют стратегий, но игнорируют экспертов, требуют участия, но наказывают тех, кто предлагает [решения], - пишет он. - Когда демонстрируешь результаты, власти притворяются, что не видят их. Любой успех, достигнутый вне бюрократической системы, воспринимается как угроза".

В минувшую пятницу президент Румынии заявил, что правительство неспособно разработать эффективную экономическую политику, и попросил предпринимателей взять на себя эту задачу. Он призвал их предлагать правительству готовые к применению стратегии, потому что у кабмина "нет административной способности преобразовать правильные идеи в принципы".