Almodon: курды сожалеют об их исключении из делегации Сирии на переговорах в США

По сведениям портала, объявленной целью начавшегося визита президента республики Ахмеда аш-Шараа в Вашингтон является подписание соглашения о присоединении переходного правительства Сирии к западной коалиции против ИГ

БЕЙРУТ, 9 ноября. /ТАСС/. Курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) надеялась, что ее представители войдут в состав официальной делегации во главе с временным президентом республики Ахмедом аш-Шараа, прибывшей с визитом в США. Об этом заявил глава курдской миссии в Дамаске Абдель Керим Омар.

"Исключение курдов из состава делегации на переговорах в Вашингтоне достойно сожаления, - приводит его слова новостной портал Almodon. - Мы надеялись, что представители СДС будут приглашены в Белый дом, учитывая наши совместные с США усилия за последние десять лет в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС)".

По сведениям портала, объявленной целью начавшегося визита аш-Шараа в Вашингтон является подписание соглашения о присоединении переходного правительства Сирии к западной коалиции против ИГ, которое намечено на 10 ноября в Белом доме. Как заявил ранее спецпредставитель США в Сирии Том Баррак, подписание этого документа укрепит легитимность новой администрации в Дамаске и откроет путь к двустороннему военному сотрудничеству.

Комментируя предстоящую встречу аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом, курдский представитель выразил надежду, что ее результаты не скажутся отрицательно на отношении Вашингтона к курдской автономной администрации на северо-востоке Сирии. "Представители Белого дома заверили нас, что укрепление связей с правительством в Дамаске пойдет на пользу не только курдам, но и другим сирийским религиозно-этническим меньшинствам", - подчеркнул он.

Между тем, по свидетельству портала Almodon, курды опасаются, что ожидаемая полная отмена санкций, введенных США против Дамаска, усилит давление на них с целью возвращения под контроль сирийских властей нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор, находящихся сейчас в руках СДС. Как отмечает портал, некоторые крупные зарубежные компании уже начали прорабатывать возможные сделки с Дамаском в нефтегазовой сфере в обход курдской администрации.