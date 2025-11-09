Berliner Zeitung: Каллас опустила вклад СССР в победу над нацизмом

Глава дипслужбы ЕС заявила, что для многих европейцев окончание войны принесло новое угнетение

Редакция сайта ТАСС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © John Thys/ Pool via AP

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Депутат Европарламента Фабио Де Мази ("Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", BSW) направил запрос главе дипслужбы ЕС Кае Каллас насчет ее заявлений начала сентября, в которых она поставила под сомнение вклад России и Китая в победу над нацистами и императорской Японией. Как пишет газета Berliner Zeitung, немецкий политик, помимо прочего, поинтересовался, как следует понимать ее высказывания.

В распоряжении издания есть ответ Каллас евродепутату. В нем она заявила, что ЕС чтит "всех жертв, которые были принесены ради завершения Второй мировой войны", напомнила о "болезненном расколе" в Европе и указала на то, что "для многих европейцев окончание войны не стало свободой, но принесло новое угнетение".

При этом она отметила "мужество жителей Китая" в защите их родины и вклад страны в завершение войны и полностью опустила вклад СССР в победу над нацизмом. Как пишет газета, она "ни словом не упомянула" Сталинградскую битву, освобождение Европы Красной армией или более чем 27 млн погибших советских граждан. Вместо этого глава европейской дипслужбы обвинила Россию в манипуляциях историей и провела параллели с украинским конфликтом.

В связи с этим Де Мази заявил Berliner Zeitung, что ответ Каллас демонстрирует "поразительный взгляд на историю". "Каллас в своем ответе не в состоянии упомянуть о гибели 27 млн советских граждан, среди которых было много украинцев", - заметил он. По его мнению, она является "дипломатической катастрофой" и наносит вред интересам Европы, а также проводит "камикадзе-дипломатию".