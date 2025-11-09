Сийярто допустил, что освобождение Венгрии от санкций США не будет бессрочным

Глава МИД республики напомнил, что Вашингтон согласился предоставить Будапешту исключения из ограничений, которые могли бы помешать российским поставкам по нефтепроводу "Дружба" и газопроводу "Турецкий поток"

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 9 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто допустил, что его страна получит освобождение от санкций США против поставок нефти и газа из России лишь на срок в один год. Ранее правительство Венгрии настаивало, что это решение будет носить бессрочный характер.

Выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth, глава МИД напомнил, что США согласились предоставить Венгрии исключения из санкций, которые могли бы помешать российским поставкам по нефтепроводу "Дружба" и газопроводу "Турецкий поток". Договоренность об этом была достигнута 7 ноября на встрече в Белом доме между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Виктором Орбаном.

"Там не было упомянуто никаких временных рамок. Премьер-министр и президент пожали друг другу руки, и нас заверили, что нам будет предоставлен иммунитет [от санкций]", - отметил Сийярто.

Комментируя возникшие разногласия по поводу срока действия такого решения, министр заявил, что "это лишь технический вопрос, как соответствующее правительственное ведомство США зафиксирует это в тексте".

На пресс-конференции после переговоров в Белом доме Орбан объявил, что Венгрия получила бессрочное освобождение от американских санкций. То же самое позже повторил Сийярто, назвавший "фальшивками" сообщения ряда западных СМИ о том, что исключения предоставлены на один год. Однако неназванные представители администрации США как минимум дважды подтвердили агентству Reuters, что решение будет действовать в течение года.

Санкции против нефти и газа

Санкции, препятствовавшие поставкам российского газа по "Турецкому потоку", в том числе расчетам за них по контрактам с "Газпромом" через Газпромбанк, были введены еще администрацией Джо Байдена. Они были приостановлены администрацией Трампа, которая, однако, сама недавно ввела санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл", затрудняющие поставки по нефтепроводу "Дружба". Вашингтон рассчитывал таким образом оказать давление на Москву, чтобы заставить ее изменить свой подход к конфликту на Украине.

На встрече в Белом доме венгерский премьер убедил американского лидера в необходимости отменить эти ограничения, поскольку Венгрия пока не может обойтись без российских энергоносителей. "Теперь их нет", - заявил Орбан по поводу американских санкций, затрагивавших трубопроводы "Дружба" и "Турецкий поток". Поставки по этим маршрутам сырья и топлива в Венгрию и Словакию освобождены также от санкций Евросоюза.

Сийярто, сопровождавший премьера в ходе визита в Вашингтон, напомнил, что в 2024 году по трубопроводу "Турецкий поток" в Венгрию поступило 8,5 млрд кубометров газа, а по трубопроводу "Дружба" - 5 млн тонн нефти. По его словам, "примерно такой же объем поставок ожидается и в этом году".