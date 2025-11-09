Сийярто допустил, что освобождение Венгрии от санкций США не будет бессрочным
БУДАПЕШТ, 9 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто допустил, что его страна получит освобождение от санкций США против поставок нефти и газа из России лишь на срок в один год. Ранее правительство Венгрии настаивало, что это решение будет носить бессрочный характер.
Выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth, глава МИД напомнил, что США согласились предоставить Венгрии исключения из санкций, которые могли бы помешать российским поставкам по нефтепроводу "Дружба" и газопроводу "Турецкий поток". Договоренность об этом была достигнута 7 ноября на встрече в Белом доме между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Виктором Орбаном.
"Там не было упомянуто никаких временных рамок. Премьер-министр и президент пожали друг другу руки, и нас заверили, что нам будет предоставлен иммунитет [от санкций]", - отметил Сийярто.
Комментируя возникшие разногласия по поводу срока действия такого решения, министр заявил, что "это лишь технический вопрос, как соответствующее правительственное ведомство США зафиксирует это в тексте".
На пресс-конференции после переговоров в Белом доме Орбан объявил, что Венгрия получила бессрочное освобождение от американских санкций. То же самое позже повторил Сийярто, назвавший "фальшивками" сообщения ряда западных СМИ о том, что исключения предоставлены на один год. Однако неназванные представители администрации США как минимум дважды подтвердили агентству Reuters, что решение будет действовать в течение года.
Санкции против нефти и газа
Санкции, препятствовавшие поставкам российского газа по "Турецкому потоку", в том числе расчетам за них по контрактам с "Газпромом" через Газпромбанк, были введены еще администрацией Джо Байдена. Они были приостановлены администрацией Трампа, которая, однако, сама недавно ввела санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл", затрудняющие поставки по нефтепроводу "Дружба". Вашингтон рассчитывал таким образом оказать давление на Москву, чтобы заставить ее изменить свой подход к конфликту на Украине.
На встрече в Белом доме венгерский премьер убедил американского лидера в необходимости отменить эти ограничения, поскольку Венгрия пока не может обойтись без российских энергоносителей. "Теперь их нет", - заявил Орбан по поводу американских санкций, затрагивавших трубопроводы "Дружба" и "Турецкий поток". Поставки по этим маршрутам сырья и топлива в Венгрию и Словакию освобождены также от санкций Евросоюза.
Сийярто, сопровождавший премьера в ходе визита в Вашингтон, напомнил, что в 2024 году по трубопроводу "Турецкий поток" в Венгрию поступило 8,5 млрд кубометров газа, а по трубопроводу "Дружба" - 5 млн тонн нефти. По его словам, "примерно такой же объем поставок ожидается и в этом году".