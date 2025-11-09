На Украине ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Тупицкого

В числе рестрикций оказались лишение госнаград, блокировка активов и полное ограничение торговых операций

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Соответствующий указ размещен на сайте офиса Зеленского.

Перечень санкций состоит из 18 пунктов, часть из них вводится на 10 лет, часть - бессрочно. В числе санкций - лишение госнаград, блокировка активов и полное ограничение торговых операций.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан Украины и других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ, а также по каким-либо причинам считает неугодными.

Осенью 2020 года между Зеленским и Тупицким начался конфликт, после того как Конституционный суд признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Зеленский тогда назвал это решение угрозой нацбезопасности и отменил указ от 2013 года о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда, спровоцировав, по сути, конституционный кризис.

В отношении Тупицкого было возбуждено дело о подкупе свидетеля, по которому в конце июля 2022 года суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Однако еще в марте того же года экс-глава Конституционного суда, несмотря на запрет покидать страну мужчинам в возрасте до 60 лет и подлежащим призыву, выехал в Австрию. Тупицкий утверждал, что уехал на законных основаниях, поскольку имел справку об освобождении от мобилизации. В том же году Украина объявила его в розыск, в декабре 2024 года ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы. В апреле 2025 года украинские СМИ сообщали, что Тупицкого лишили украинского паспорта.