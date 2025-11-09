Каллас: участники саммита ЕС - CELAC должны быть благодарны приехавшим

Глава евродипломатии также ушла от прямого ответа на вопрос, поддержит ли Евросоюз возможную операцию США против Венесуэлы

КАРАКАС, 9 ноября. /ТАСС/. Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась комментировать отсутствие на саммите Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) в Колумбии своей непосредственной начальницы - главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидеров ведущих стран ЕС, предложив участникам саммита быть благодарными тем европейским политикам, кто приехал. Об этом она заявила журналистам по прибытии на саммит.

"Вы должны об этом спросить тех, кто не приехал. Но, как говорят, давайте будем благодарны тем, кто приехал", - сказала Каллас, отвечая на вопрос, почему фон дер Ляйен и лидеры некоторых ведущих государств ЕС отказались ехать в Колумбию.

Она также ушла от прямого ответа на вопрос, поддержит ли ЕС возможную операцию США против Венесуэлы, заявив: "Позиция Евросоюза очень проста. По международному праву, силу можно использовать только в целях самозащиты или по резолюции СБ ООН". ЕС на протяжении десятилетий озвучивает эту позицию, но, ни разу, исходя из нее, не осуждал военные операции США.

Ранее агентство Bloomberg и некоторые другие европейские СМИ сообщили, что фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и некоторые другие европейские лидеры отказались от участия в саммите, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа в свете обострения отношений США и Колумбии в последние месяцы. Как ожидается, страны Латинской Америки намерены на саммите выступить в поддержку Венесуэлы против потенциальной американской интервенции, что еще больше накаляет ситуацию на этом саммите.