Штайнмайер заявил об угрозе демократии в ФРГ

Президент Германии указал, что атакам подвергается и свобода страны

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что такой серьезной угрозы демократии в ФРГ, как сейчас, еще не было со времен объединения страны. Об этом он заявил в Берлине по случаю 9 ноября, когда Германия отмечает очередную годовщину падения Берлинской стены, а также вспоминает жертв еврейских погромов 1938 года.

"Никогда еще в истории нашей объединенной страны демократия и свобода не подвергались таким атакам", - сказал глава государства. Среди угроз он назвал Россию.

"А сейчас угроза исходит от правоэкстремистских сил, которые нападают на нашу демократию и получают одобрение у населения", - заявил Штайнмайер.

"Популисты и экстремисты высмеивают демократические институты, отравляют наши дискуссии, наживаются на страхах. А табу открытой приверженности такому радикализму для многих людей больше не существует", - посетовал президент Германии.

"Мы должны действовать! Мы можем действовать! Наша демократия не обречена на капитуляцию, демократия может защищаться!" - сказал Штайнмайер.

По его мнению, властям необходимо в большей степени регулировать социальные сети.

"Будущее нашей демократии, я уверен, будет решаться в сети. Если мы отстоим наше право реализовать демократические правила в интернете, то и демократия себя отстоит", - полагает Штайнмайер. При этом, не упомянув напрямую "Альтернативу для Германии", он заявил, что запрет той или иной партии якобы является легитимным шагом, если ее деятельность носит антиконституционный характер. В то же время, по словам Штайнмайера, это "последнее средство".

Президент ФРГ также предупредил о резком росте проявлений антисемитизма в Германии после атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

"Именно мы, потомки тех, которые 9 ноября 1938 года были преступниками или смотрели в сторону, будучи зеваками, неспособными к солидарности с еврейскими соседями. Именно мы не в состоянии остановить этот антисемитизм", - подчеркнул он.

Коснувшись годовщины падения Берлинской стены, Штайнмайер признал, что между западными и восточными немцами снова растет отчуждение, а память о мирной революции стирается.

О Берлинской стене

Берлинская стена стала одним из символов холодной войны. Ее возведение началось в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию. За 28 лет существования стены при попытке перебраться в Западный Берлин погибли как минимум 136 человек, более 5 тыс. удалось ее пересечь. После того как в 1989 году на фоне перестройки в Советском Союзе Венгрия открыла свои границы, из ГДР через территорию соседей за три дня бежали 15 тыс. восточных немцев, а Берлинская стена, таким образом, по сути потеряла свой смысл.

9 ноября 1989 года член политбюро ЦК Социалистической единой партии Германии Гюнтер Шабовски объявил на пресс-конференции о новых правилах, предусматривающих свободу передвижения для граждан ГДР. Сотни тысяч восточных немцев устремились к контрольно-пропускным пунктам на границе между Западным и Восточным Берлином. Первый шлагбаум был открыт в тот же день в 22:30 по местному времени.

В Берлине по случаю годовщины падения стены до 15 ноября запланировало проведение порядка 130 мероприятий, в том числе конференции, дискуссии с участием очевидцев, культурные мероприятия.

Хрустальная ночь

9 ноября Германия вспоминает и другую страницу в своей истории - еврейские погромы 1938 года, получившие в истории название "Хрустальной ночи". Она считается началом систематического физического уничтожения еврейского населения. В ночь на 10 ноября 1938 года национал-социалисты разрушили большую часть существовавших на тот момент в Германии синагог, были разграблены тысячи еврейских учреждений и магазинов. Улицы были покрыты осколками стекол разбитых витрин и окон, отсюда погромы и получили название "Хрустальной ночи". По некоторым оценкам историков, погибли более 1,3 тыс. человек, свыше 30 тыс. евреев были отправлены в концлагеря.