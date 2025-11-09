В Болгарии заявили, что ЕК и СПЧ ООН закрывают глаза на нарушения на выборах

Лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов отметил, что нарушения были зафиксированы на видео, которые передали в различные европейские институты и суды

ЖЕНЕВА, 9 ноября. /ТАСС/. Многочисленные европейские и мировые институты, включая Еврокомиссию (ЕК) и Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), полностью проигнорировали неоднократные запросы болгарской оппозиционной партии "Величие" касательно нарушений на парламентских выборах в октябре 2024 года. Об этом ТАСС заявил депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.

По его словам, нарушения были зафиксированы на многочисленных видео, которые представители партии вместе с показаниями свидетелей передали в различные европейские институты и суды. В частности, партия направила письма с призывами к действию лично председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европарламента Роберте Метсоле, еврокомиссару по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майклу Макграту, президенту гендиректората по правам человека Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио, директору агентства ЕС по основным правам Сирпе Раутио, а также Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. "Никакой реакции, нам не ответили", - отметил депутат.

Михайлов добавил, что в ноябре прошлого года участники "Величия" устроили пресс-конференцию в Брюсселе, на которой подробно рассказали о схемах незаконного получения голосов на различного уровня выборах в Болгарии, а также незаконного использования европейских фондов. По словам депутата, с того времени его партия систематически пытается донести до Брюсселя эту информацию и получить ответ. "Ноль реакции от европейских институтов, абсолютно никакой", - подчеркнул политик.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Болгарии 27 октября 2024 года. За 240 мест в Народном собрании 51-го созыва боролись представители 19 партий и 9 коалиций. Президент Болгарии Румен Радев тогда выразил сомнения в честности этих выборов. Так, партия "Величие", которая на протяжении всего периода подсчета голосов входила в лидирующую группу, изначально не прошла в парламент, получив лишь 3,999% голосов избирателей (97 430) и не преодолев избирательный барьер в 4%. Позднее болгарский центризбирком пересчитал итоги выборов и включил "Величие" в новый состав парламента в соответствии с решением Конституционного суда Болгарии, который признал выборы 16 депутатов незаконными и изменил уровень четырехпроцентного избирательного барьера для выборов в парламент. По итогам пересчета голосов партия получила 10 депутатских мандатов.