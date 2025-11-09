Из части районов Днепропетровской области постановили эвакуировать детей

Вместе с ними покинуть места жительства должны их родители или законные представители

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Украины постановили провести обязательную эвакуацию детей из ряда населенных пунктов Днепропетровской области, а также подконтрольных Киеву районов Запорожской области. Об этом говорится в Telegram-канале украинского министерства развития территорий.

"Согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями", - говорится в сообщении. Уточняется, что эта мера коснется "отдельных населенных пунктов" Днепропетровской области в подконтрольных ВСУ районов Запорожской области. Их список не приводится.

По данным ведомства, с территорий, находящихся вблизи зоны боевых действий, с 1 июня эвакуированы почти 124 тыс. человек, в том числе более 14,5 тыс. детей. Уточняется, что людей вывозят из Днепропетровской области (24,6 тыс. человек, из которых более 4 тыс. детей), Сумской области (более 4,1 тыс. человек, из них более 350 детей), Харьковской области (более 5,4 тыс. человек, из них почти 350 детей), а также из подконтрольных Киеву районов ДНР (85,4 тыс., из них 9,3 тыс. детей), Запорожской области (более 800 человек, из них более 80 детей) и Херсонской области (3,5 тыс. человек, из них более 300 детей).

Власти Украины часто объявляют об обязательной и даже принудительной эвакуации из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий, мотивируя это вопросами безопасности. В то же время министр внутренних дел страны Игорь Клименко признавал, что при этом они нередко сталкиваются с нежеланием людей выезжать. В свою очередь глава администрации Харьковской области Олег Синегубов рассказывал, что в некоторых регионах работает спецподразделение полиции, которое занимается эвакуацией населения, так как они действуют "эффективнее", чем не имеющие властных полномочий волонтеры.